В Госдуме РФ придумали, что Медведев может стать президентом Украины, — росСМИ

Депутат ГД Михаил Делягин заявил, что агрессивные высказывания замглавы Совбеза РФ в отношении Украины — это его предвыборная "президентская кампания".

Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин допустил, что зампредседателя Совета безопасности и бывший глава Кремля Дмитрий Медведев может стать президентом "новой Украины". Об этом российский политик заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Царьград".

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Также парламентарий предположил, что агрессивные высказывания Медведева — это его предвыборная "президентская кампания".

"Хочется поддержать все, что говорит Дмитрий Анатольевич. Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть еще? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины", — сказал Делягин. Как считает российский депутат, это "новое государство" может возникнуть после окончания так называемой "спецоперации".

По мнению Делягина, Украина "может входить в состав РФ по частям". Так, интеграцию оккупированных ВС РФ частей Херсонской и Запорожской областей в Российскую Федерацию могут начать "по ходу дела".

Напомним, 15 июня экс-президент и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с новым агрессивным заявлением, сказав, что через два года Украины уже может не существовать на карте мира. Таким образом российский политик отреагировал на новость о возможных поставках сжиженного природного газа в Украину по ленд-лизу.

На заявление Медведева отреагировал советник руководителя Офиса президента Украина Михаил Подоляк, назвавший замглавы Совбеза "маленьким человеком с большими комплексами". Советник главы ОП уточнил, что Украина была, есть и будет. А вот где будет сам Медведев через два года – неизвестно.