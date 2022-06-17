У Держдумі РФ вигадали, що Медведєв може стати президентом України, — росЗМІ

Депутат ДД Михайло Дєлягін заявив, що агресивні висловлювання заступника голови Ради безпеки РФ щодо України — це його передвиборча "президентська кампанія".

Депутат Державної думи РФ Михайло Дєлягін припустив, що заступник голови Ради безпеки та колишній глава Кремля Дмитро Медведєв може стати президентом "нової України". Про це російський політик заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Царгород".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також парламентарій припустив, що агресивні висловлювання Медведєва — це його передвиборча "президентська кампанія".

"Хочеться підтримати все, що говорить Дмитро Анатолійович. Виникає відчуття, що він рано розпочав президентську кампанію. А що це може бути ще? Можливо, це президентська кампанія на посаду голови умовної нової України", — сказав Дєлягін. Як вважає російський депутат, ця "нова держава" може виникнути після закінчення так званої "спецоперації".

На думку Делягіна, Україна "може входити до складу РФ частинами". Так, інтеграцію окупованих ЗС РФ частин Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації можуть розпочати "за ходом справи".

Нагадаємо, 15 червня експрезидент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новою агресивною заявою, сказавши, що через два роки України вже може не існувати на карті світу. Так російський політик відреагував на новину про можливі постачання зрідженого природного газу в Україну за ленд-лізом.

На заяву Медведєва відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, який назвав заступника голови Ради безпеки "маленькою людиною з великими комплексами". Радник голови ОП уточнив, що Україна була, є та буде. А ось де буде сам Медведєв за два роки — невідомо.