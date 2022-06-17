В Чувашии второй раз сломали "патриотическую" Z-скульптуру (видео)
В отношении двух мужчин, посягнувших на главный символ российской военной агрессии, составили административные протоколы за "дискредитацию армии".
В городе Чебоксары, столице Чувашской Республике, двое мужчин разбили огромную световую инсталляцию с буквой Z, установленную местными властями в центре. Об этом сообщает ряд российских СМИ, опубликовавших видео с произошедшим.
Неизвестные кулаками и ногами сломали пластиковый постамент на бульваре Купца Ефремова 17 июня в 3:20 утра, однако попали на уличные камеры видеонаблюдения.
Как пишет российское агентство Regnum, благодаря этому правоохранителям удалось задержать "нарушителей".
"Такое не остается незамеченным. Молодые люди задержаны. Административка 100%, будут взяты на учет. И остается открытым вопрос: "Зачем?" — цитирует издание мэра Чебоксар Дениса Спирина.
Как рассказали в местных пабликах, в отношении мужчин составили административные протоколы за "дискредитацию армии".
Z-скульптуре в Чебоксарах досталось не в первый раз. В апреле этого года символ военной агрессии РФ пнул проходящий мимо 44-летний местный житель. В результате мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Напомним, житель Тульской области напал на военкомат с топором и пытался сжечь здание. Разбив окно, неизвестный поджег здание, но огонь быстро потушили.
В середине мая ФСБ России заявила о задержании жителя Кемерово, которого назвали "сторонником украинских нацистов". По их данным, мужчина будто бы повредил две опоры линии электропередачи, спровоцировав временное отключение электроэнергии.