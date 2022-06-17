У Чувашії вдруге зламали "патріотичну" Z-скульптуру (відео)

Щодо двох чоловіків, які зробили замах на головний символ російської військової агресії, склали адміністративні протоколи за "дискредитацію армії".

У місті Чебоксари, столиці Чуваської Республіки, двоє чоловіків розбили величезну світлову інсталяцію з буквою Z, встановлену місцевою владою в центрі. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, які опублікували відео з подією.

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Невідомі кулаками та ногами зламали пластиковий постамент на бульварі Купця Єфремова 17 червня о 3:20 ранку, проте потрапили на вуличні камери відеоспостереження.

Як пише російське агентство Regnum, завдяки цьому правоохоронцям вдалося затримати "порушників".

"Таке не залишається непоміченим. Молодиків затримано. Адміністративка 100%, буде взято на облік. І залишається відкритим питання: "Навіщо?" — цитує видання мера Чебоксар Дениса Спіріна.

Як розповіли в місцевих пабліках, стосовно чоловіків склали адміністративні протоколи за "дискредитацію армії".

Z-скульптурі в Чебоксарах дісталося не вперше. У квітні цього року символ військової агресії РФ штовхнув 44-річний місцевий житель, який проходив повз нього. В результаті чоловіка оштрафували на 30 тис. рублів.

[ + – ] У квітні чоловік штовхнув інсталяцію, його оштрафували на 30 тис. рублів Фото: Regnum

Нагадаємо, мешканець Тульської області напав на військкомат із сокирою та намагався спалити будівлю. Розбивши вікно, невідомий підпалив будинок, але вогонь швидко загасили.

У середині травня ФСБ Росії заявила про затримання мешканця Кемерово, якого назвали "прихильником українських нацистів". За їхніми даними, чоловік нібито пошкодив дві опори лінії електропередачі, спровокувавши тимчасове відключення електроенергії.