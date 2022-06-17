"Отправил $150 — получил 0": российский банк ввел комиссию для SWIFT-платежей

Клиенты "Тинькофф банка" будут вынуждены при входящих международных платежах платить 3% от суммы перевода, но не менее $200 за одну транзакцию.

Российский банк "Тинькофф банк" объявил о введении новой комиссии, которая будет взыматься при проведении входящих SWIFT-платежей. Об этом информирует пресс-служба учреждения.

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С 16 июня минимальный размер исходящих SWIFT-платежей будет составлять $20 тысяч. Как рассказывают в "Тинькофф банке", подобные ограничения учреждение было вынуждено ввести из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков.

Более того, руководство ввело новую комиссию, которая будет взыматься при проведении входящих SWIFT-платежей — 3% от суммы перевода, но не менее $200 и не более суммы всей транзакции.

Кроме этого, дополнительные затраты уготовили для владельцев карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Размер комиссии за обслуживание составит 1% в месяц в случае, если в банке клиенты хранят свыше $10 тысяч.

"До 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях. Все отправленные до 16 июня включительно и еще не дошедшие переводы будут зачислены по старым условиям без каких-либо комиссий. Все новые SWIFT-платежи будут совершаться по новым правилам", — добавили в пресс-службе банковского учреждения.

Один из клиентов поинтересовался, будет ли "Тинькофф банк" списывать комиссию в размере $200 при условии, если будет осуществлен входящий SWIFT-платежей на сумму $150. Пресс-служба банковского учреждения ответила утвердительно и выразила надежду, что россияне поймут очередные нововведения.

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Напомним, "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" попали в шестой пакет санкций ЕС против России. Банковские учреждения в качестве наказания за вторжение ВС РФ в Украину отключают от международной системы платежей SWIFT.

C 14 июня Евросоюз отключил "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк" от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Под ограничения также попал белорусский "Белинвестбанк".