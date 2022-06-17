"Відправив $150 — отримав 0": російський банк ввів комісію для SWIFT-платежів
Клієнти "Тінькофф банку" будуть змушені при вхідних міжнародних платежах платити 3% від суми переказу, але не менше ніж $200 за одну транзакцію.
Російський банк "Тінькофф банк" оголосив про введення нової комісії, яка стягуватиметься під час проведення вхідних SWIFT-платежів. Про це повідомляє пресслужба установи.
З 16 червня мінімальний розмір вихідних SWIFT-платежів складатиме $20 тисяч. Як розповідають у "Тінькофф банку", такі обмеження установа була змушена запровадити через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків.
Щобільше, керівництво запровадило нову комісію, яка стягуватиметься під час проведення вхідних SWIFT-платежів — 3% від суми переказу, але не менше $200 і не більше за суму всієї транзакції.
Крім цього, додаткові витрати приготували для власників карткових рахунків у доларах, євро, фунтах стерлінгів та швейцарських франках. Розмір комісії за обслуговування становитиме 1% на місяць у разі, якщо в банку клієнти зберігають понад $10 тисяч.
"До 30 червня вихідні SWIFT-перекази для всіх клієнтів безплатні. Клієнтам-юрособам Тінькофф як і раніше доступні SWIFT-перекази без обмежень в юанях. Усі відправлені до 16 червня включно та ще не отримані перекази зачислятимуть за старими умовами без будь-яких комісій. Усі нові SWIFT-платежі будуть здійснюватися за новими правилами", — додали в пресслужбі банківської установи.
Один із клієнтів поцікавився, чи "Тінькофф банк" списуватиме комісію в розмірі $200 за умови, якщо буде здійснено вхідних SWIFT-платежів на суму $150. Пресслужба банківської установи відповіла ствердно та висловила надію, що росіяни зрозуміють чергові нововведення.
Нагадаємо, "Сбербанк", "Россільгоспбанк" та "Московський кредитний банк" потрапили до шостого пакета санкцій ЄС проти Росії. Банківські установи як покарання за вторгнення ЗС РФ в Україну відключають від міжнародної системи платежів SWIFT.
З 14 червня Євросоюз відключив "Сбербанк", "Россільгоспбанк" та "Московський кредитний банк" від системи SWIFT у межах шостого пакета санкцій. Під обмеження також потрапив білоруський "Белінвестбанк".