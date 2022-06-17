"Відправив $150 — отримав 0": російський банк ввів комісію для SWIFT-платежів

Клієнти "Тінькофф банку" будуть змушені при вхідних міжнародних платежах платити 3% від суми переказу, але не менше ніж $200 за одну транзакцію.

Російський банк "Тінькофф банк" оголосив про введення нової комісії, яка стягуватиметься під час проведення вхідних SWIFT-платежів. Про це повідомляє пресслужба установи.

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З 16 червня мінімальний розмір вихідних SWIFT-платежів складатиме $20 тисяч. Як розповідають у "Тінькофф банку", такі обмеження установа була змушена запровадити через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків.

Щобільше, керівництво запровадило нову комісію, яка стягуватиметься під час проведення вхідних SWIFT-платежів — 3% від суми переказу, але не менше $200 і не більше за суму всієї транзакції.

Крім цього, додаткові витрати приготували для власників карткових рахунків у доларах, євро, фунтах стерлінгів та швейцарських франках. Розмір комісії за обслуговування становитиме 1% на місяць у разі, якщо в банку клієнти зберігають понад $10 тисяч.

"До 30 червня вихідні SWIFT-перекази для всіх клієнтів безплатні. Клієнтам-юрособам Тінькофф як і раніше доступні SWIFT-перекази без обмежень в юанях. Усі відправлені до 16 червня включно та ще не отримані перекази зачислятимуть за старими умовами без будь-яких комісій. Усі нові SWIFT-платежі будуть здійснюватися за новими правилами", — додали в пресслужбі банківської установи.

Один із клієнтів поцікавився, чи "Тінькофф банк" списуватиме комісію в розмірі $200 за умови, якщо буде здійснено вхідних SWIFT-платежів на суму $150. Пресслужба банківської установи відповіла ствердно та висловила надію, що росіяни зрозуміють чергові нововведення.

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Нагадаємо, "Сбербанк", "Россільгоспбанк" та "Московський кредитний банк" потрапили до шостого пакета санкцій ЄС проти Росії. Банківські установи як покарання за вторгнення ЗС РФ в Україну відключають від міжнародної системи платежів SWIFT.

З 14 червня Євросоюз відключив "Сбербанк", "Россільгоспбанк" та "Московський кредитний банк" від системи SWIFT у межах шостого пакета санкцій. Під обмеження також потрапив білоруський "Белінвестбанк".