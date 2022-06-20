Окружение Путина владеет виллами и самолетами на $4,5 млрд через кооператив, — расследование

По информации журналистов, активы LLCInvest связаны с лицами, которые входили в круг партнеров президента России еще в 1990-х годах

Окружение президента РФ Владимира Путина владеет активами стоимостью по меньшей мере 4,5 млрд долларов 86 компаний, связанных с компанией LLC Invest. Об этом говорится в совместном материале российского издания "Медуза" и Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликованном в понедельник, 20 июня.

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По данным журналистов, большое поместье на берегу Черного моря, лыжный курорт и вилла под Санкт-Петербургом, владение которыми приписывают Путину, пользуются одной и той же цифровой инфраструктурой, в частности, электронной почтой. Организации представителей окружения президента РФ пользуются почтовыми ящиками с доменом llcIinvest.ru — компанией владеет "Москомсвязь", связанная с банком "Россия" и через него с окружением лидера государства-агрессора.

Всего журналисты нашли 86 компаний, которые пользуются этой почтой, общая стоимость их активов составляет 4,5 млрд долларов. В эту сумму входят виллы, самолеты, яхты и банковские счета. При этом директорами компаний являются одни и те же лица, у них одинаковые юридические адреса и аудиторы.

Один из экспертов по вопросам коррупции в комментарии изданию отметил, что группа компаний LLCInvest была создана вокруг близких к Путину лиц, которые работали с ним в мэрии Петербурга еще в 90-х годах. Собеседник журналистов допустил, что группа компаний может функционировать как кооператив, участники которого пользуются общими активами.

В публикации отмечается, что банк "Россия", который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину попал под санкции США и Евросоюза, не ответил на запрос авторов расследования. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждает, что Путин не связан с упомянутыми в расследовании компаниями.

Напомним, ранее бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил заявил, что Путину осталось править Россией не больше 6 месяцев из-за ухудшающегося состояния здоровья.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские олигархи хотят повлиять на Путина, либо устранить его, чтобы прекратить войну.