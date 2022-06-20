Оточення Путіна володіє віллами та літаками на $4,5 млрд через кооператив, — розслідування

За інформацією журналістів, активи LLCInvest пов'язані з особами, які входили до кола партнерів президента Росії ще в 1990-х роках.

Оточення президента РФ Володимира Путіна володіє активами вартістю щонайменше 4,5 млрд доларів 86 компаній, пов'язаних із компанією LLC Invest. Про це йдеться в спільному матеріалі російського видання "Медуза" та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), опублікованому в понеділок, 20 червня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, великий маєток на березі Чорного моря, лижний курорт і вілла під Санкт-Петербургом, володіння якими приписують Путіну, користуються однією і тією ж цифровою інфраструктурою, зокрема електронною поштою. Організації представників оточення президента РФ користуються поштовими скриньками з доменом llcIinvest.ru — компанією володіє "Москомзв'язок", пов'язаний із банком "Росія" і через нього — з оточенням лідера держави-агресора.

Загалом журналісти знайшли 86 компаній, які користуються цією поштою, загальна вартість їхніх активів становить 4,5 млрд доларів. У цю суму входять вілли, літаки, яхти й банківські рахунки. При цьому директорами компаній є ті самі особи, у них однакові юридичні адреси й аудитори.

Один із експертів з питань корупції в коментарі виданню зазначив, що група компаній LLCInvest була створена навколо близьких до Путіна осіб, які працювали з ним у мерії Петербурга ще в 90-х роках. Співрозмовник журналістів припустив, що група компаній може працювати як кооператив, учасники якого користуються загальними активами.

У публікації наголошується, що банк "Росія", який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції США та Євросоюзу, не відповів на запит авторів розслідування. При цьому речник російського лідера Дмитро Пєсков стверджує, що Путін не пов'язаний зі згаданими в розслідуванні компаніями.

Нагадаємо, раніше колишній співробітник британської розвідки Крістофер Стіл заявив, що Путіну залишилося правити Росією не більше 6 місяців через стан здоров'я, що погіршується.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські олігархи хочуть вплинути на Путіна або усунути його, щоб припинити війну.