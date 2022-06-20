В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Лукашенко

Российский глава впервые с момента полномасштабного вторжения покинет Россию для визита в белорусский Гродно, где будет проходить Форум регионов Союзного государства.

Президент России Владимир Путин проведет очередную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко в конце июня. Эту информацию подтвердил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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По его словам, встреча президентов стран-агрессоров состоится в рамках Форума регионов Союзного государства, который будет проходить с 30 июня по 1 июля в белорусском Гродно.

"Предстоящий Форум регионов Союзного государства с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", — продолжил Мишустин, анонсируя очередную встречу лидеров двух стран.

Премьер-министр также заявил, что западные государства, вводя международные санкции в качестве наказания за полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, пытаются отрезать Беларусь и Россию международной финансовой системы, затормозить развитие и ухудшить жизнь простым гражданам.

Мишустин выразил надежду, что Минск и Москва смогут выдержать санкционное даявление Запада за счет "углубления интеграции в Союзном государстве, совместных проектов и импортозамещения".

Стоит отметить, что Владимир Путин для переговоров с Александром Лукашенко в белорусском Гродно впервые покинет территорию Российской Федерации после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским территориям в случае, если подразделения ВСУ обстреляют белорусский Мозырь, откуда россияне запускают ракеты.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко пригрозил европейским лидерам войной за западные области Украины.