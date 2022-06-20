У Кремлі анонсували нову зустріч Путіна та Лукашенка

Російський глава вперше з моменту повномасштабного вторгнення залишить Росію для візиту до білоруського Гродно, де проходитиме Форум регіонів Союзної держави.

Президент Росії Володимир Путін проведе чергову зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком наприкінці червня. Цю інформацію підтвердив російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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За його словами, зустріч президентів країн-агресорів відбудеться у межах Форуму регіонів Союзної держави, який проходитиме з 30 червня по 1 липня у білоруському Гродно.

"Майбутній Форум регіонів Союзної держави за участю президентів Росії та Білорусі дасть ще глибший новий імпульс міжрегіональній співпраці", — продовжив Мішустін, анонсуючи чергову зустріч лідерів двох країн.

Прем'єр-міністр також заявив, що західні держави, запроваджуючи міжнародні санкції як покарання за повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України, намагаються відрізати Білорусь та Росію міжнародної фінансової системи, загальмувати розвиток та погіршити життя простим громадянам.

Мішустін висловив сподівання, що Мінськ і Москва зможуть витримати санкційний тиск Заходу за рахунок "поглиблення інтеграції в Союзній державі, спільних проектів та імпортозаміщення".

Варто зазначити, що Володимир Путін для переговорів з Олександром Лукашенком у білоруському Гродно вперше покине територію Російської Федерації після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко пригрозив ударами по українських теренах у разі, якщо підрозділи ЗСУ обстріляють білоруський Мозир, звідки росіяни запускають ракети.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко пригрозив європейським лідерам війною за західні області України.