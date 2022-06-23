"Никогда не мочусь на могилы друзей": Невзоров отреагировал на песню Шнурова об украинском гражданстве публициста

Известный журналист сказал, что вокалисту "Ленинграда" хорошо заплатили, потому что его работа не из дешевых. В своей песне Шнуров попытался высмеять поддержку Невзоровым украинского народа в войне против России.

Публицист Александр Невзоров прокомментировал музыкальную композицию фронтмена ВИА "Ленинград" Сергея Шнурова, посвященную тому, что известный журналист поменял российское гражданство на украинское. Он отметил, что заказчикам этой песни, очевидно, пришлось раскошелиться, т.к. работа Шнурова стоит недешево. Об этом появилась пост в Telegram-канале Невзорова.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В своей песне Шнуров попытался высмеять поддержку Невзоровым украинского народа в войне против РФ.

"Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровские сред", что идут на такие бешеные траты." — написал Невзоров, отметив, что Сережа — дорогое удовольствие.

По состоянию на 2017 год пост Шнурова в Instagram стоил 15 млн рублей (по текущему курсу, 28 011 долларов).

"Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", — высказался автор о музыканте.

Журналист Александр Невзоров

В биографии, пожалуй, самого известного российского журналиста 80-90-х гг., был некоторый период простоя. Он изучал поведение лошадей, а текущие события и российская журналистика интересовали мало, потому что было "неинтересно жить по законам лжи".

В смысле интернета и соцсетей Невзоров — late adopter и современные медиа освоил не сразу. Еще 10 лет назад он был очень далек от всего, связанного с интернетом, и говорил, что у него нет не только электронной, но и электрической почты.

Судя по всему, впоследствии публицист в полной мере оценил возможности, которые открывает глобальное сообщество: сейчас на его YouTube-канал подписаны около двух миллионов зрителей и больше миллиона читателей в Telegram.

Невзоров последовательно критикует внешнюю политику РФ. Одним из первых известных его текстов о вторжении России была статья, написанная в 2014 года после освобождения вооруженными силами Украины оккупированного Славянска, который российские войска защищали от грузовика с украинскими сосисками.

Ранее Фокус сообщал, что Невзоров показал два украинских паспорта, но при этом не продемонстрировал первые развороты с именами. В этого начале месяца секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Невзорову все же не выдавали украинского гражданства.