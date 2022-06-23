"Ніколи не мочуся на могили друзів": Невзоров відреагував на пісню Шнурова про українське громадянство публіциста

Відомий журналіст сказав, що вокалісту "Ленінграда" добре заплатили, бо його робота не дешева. У своїй пісні Шнуров спробував висміяти підтримку Невзоровим українського народу у війні проти Росії.

Публіцист Олександр Невзоров прокоментував музичну композицію фронтмена ВІА "Ленінград" Сергія Шнурова, присвячену тому, що відомий журналіст змінив російське громадянство на українське. Він зазначив, що замовникам цієї пісні, очевидно, довелося розщедритися, адже робота Шнурова коштує недешево. Про це постала в Telegram-каналі Невзорова.

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У своїй пісні Шнуров спробував висміяти підтримку Незоровим українського народу у війні проти РФ.

"Послухав пісню Шнурова про себе. Це, звичайно, орден. Як же вони бояться маленького "Наповала", крихітних "Невзорівських середовищ", що йдуть на такі шалені витрати." — написав Невзоров, зазначивши, що Сергій — дороге задоволення.

Станом на 2017 рік пост Шнурова в Instagram коштував 15 млн рублів (за поточним курсом, 28 011 доларів).

"Безпосередньо про нього нічого сказати не можу. Я ніколи не мочусь на могили друзів", — висловився автор про музиканта.

Журналіст Олександр Невзоров

У біографії, мабуть, найвідомішого російського журналіста 80-90-х рр.., був певний період простою. Він вивчав поведінку коней, а поточні події та російська журналістика цікавили мало, бо було "нецікаво жити за законами брехні".

У сенсі інтернету та соцмереж Невзоров — late adopter та сучасні медіа освоїв не відразу. Ще 10 років тому він був дуже далекий від усього, пов'язаного з інтернетом, і говорив, що він не має не тільки електронної, а й електричної пошти.

Зважаючи на все, згодом публіцист повною мірою оцінив можливості, які відкриває глобальна спільнота: зараз на його YouTube-канал підписано близько двох мільйонів глядачів та більше мільйона читачів у Telegram.

Невзоров послідовно критикує зовнішню політику РФ. Одним із перших відомих його текстів про вторгнення Росії була стаття, написана у 2014 році після звільнення збройними силами України окупованого Слов'янська, яку російські війська захищали від вантажівки з українськими сосисками.

Раніше Фокус повідомляв, що Невзоров показав два українські паспорти, але водночас не продемонстрував перші розвороти з іменами. На початку місяця секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що Невзорову все ж таки не видавали українського громадянства.