"Имели место случаи избиений": в РФ призвали граждан отказаться от отпуска в Греции

Дипломаты РФ обвинили греческую сторону в расовой дискриминации и закрытии банковских счетов россиян "по национальному признаку".

Министерство иностранных дел РФ призвало россиян отказаться от поездок в Грецию из-за того, что, по данным ведомства, в этой стране были зафиксированы случаи нападений на граждан России на фоне продолжающейся войны в Украине. Об этом со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона сообщило агентство ТАСС.

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"Продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам", — цитируют чиновника журналисты.

По словам представителя министерства, "имели место случаи избиений россиян", в том числе и детей. В результате инцидентов пострадавшим требовалась госпитализация. Помимо этого МИД РФ обвинило греческие банки в блокировании счетов россиян "по национальном признаку".

"Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности", — сказал Пилипсон, отметив, что возможности российских консулов в Греции ограничены из-за сокращения численности дипломатического персонала в этой стране.

Посольство РФ в Афинах также обвинило греческую сторону в якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Напомним, по данным СМИ, в этом году количество российских туристов в Турции уменьшится на 60% из-за санкций, введенных в отношении РФ после развязанной ею полномасштабной войны против Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский критиковал власти Греции и Турции за то, что они продолжают принимать туристов из России, несмотря на военную агрессию РФ.