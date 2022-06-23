"Були випадки побиття": у РФ закликали громадян відмовитися від відпустки в Греції

Дипломати РФ звинуватили грецьку сторону в расовій дискримінації та закритті банківських рахунків росіян "за національною ознакою".

Міністерство закордонних справ РФ закликало росіян відмовитися від поїздок до Греції через те, що, за даними відомства, у цій країні зафіксовані випадки нападів на громадян Росії на тлі війни, що триває в Україні. Про це з посиланням на директора Четвертого Європейського департаменту МЗС РФ Юрія Піліпсона повідомило агентство ТАСС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію щодо росіян і російськомовних громадян", — цитують чиновника журналісти.

За словами представника міністерства, "були випадки побиття росіян", зокрема і дітей. Внаслідок інцидентів постраждалим була потрібна госпіталізація. Крім цього, МЗС РФ звинуватило грецькі банки у блокуванні рахунків росіян "за національною ознакою".

"Рекомендуємо громадянам у разі інцидентів подавати заяви до грецьких компетентних органів для притягнення винних до відповідальності", — сказав Піліпсон, зазначивши, що можливості російських консулів у Греції обмежені через скорочення чисельності дипломатичного персоналу в цій країні.

Посольство РФ в Афінах також звинуватило грецьку сторону в порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 1965 року.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, цього року кількість російських туристів у Туреччині зменшиться на 60% через санкції, введені щодо РФ після пов'язаної нею повномасштабної війни проти України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський критикував владу Греції та Туреччини за те, що вони продовжують приймати туристів з Росії, попри військову агресію РФ.