У Кремля есть план отстранения Лукашенко от власти, — экс-глава МИД Украины

По словам Павла Климкина, белорусскому политику выгодно продолжение полномасштабной войны в Украине, поскольку от этого зависит его дальнейшая судьба.

У Кремля есть план отстранения от власти президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение в эфире программы "Международная пятница" озвучил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы осуществить "перезагрузку" действующего режима Александра Лукашенко.

Климкин утверждает, что Кремль хочет избавиться от нескольких кланов в окружении президента Беларуси, который пытается держаться за свою должность.

"Для Лукашенко должность — шанс на реинкернацию… На главу парламента Союзного государства или что-то в этом роде. И думаю, что они Лукашенко дожмут. Только, к чему (дожмут президента РБ — ред.)", — заявил экс-глава МИД Украины, комментируя возможное отстранение от власти Александра Лукашенко.

Помимо этого, Павел Климкин не исключает в этом контексте провокаций не только против Украины, но и на литовской или польской границах. Экс-министр напомнил, что ранее Минск использовал мигрантов в приграничных с ЕС районах, а в будущем могут устроить перестрелки с силовым прорывом контрольно-пропускных пунктов.

Режиму Александра Лукашенко, по словам Климкина, выгодно, чтобы полномасштабная война в Украине продолжалась как можно дольше, поскольку в этом случае Россия отвлекается от событий в Беларуси. Вместе с этим, экс-глава МИД считает, что Кремль сможет дожать действующего президента РБ.

Напомним, 24 июня военная разведка Украины предупреждала, что россияне готовят теракты в жилых домах Беларуси с целью вовлечения белорусской армии в полномасштабную войну против ВСУ.

Также сообщалось, что бизнес-элита массово эвакуирует свои семьи из белорусского Мозыря, ожидая военные провокации со стороны Украины.