Кремль має план усунення Лукашенка від влади, — ексглава МЗС України

За словами Павла Клімкіна, білоруському політику вигідне продовження повномасштабної війни в Україні, оскільки від цього залежить його подальша доля.

Кремль має план усунення від влади президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку думку в ефірі програми "Міжнародна п'ятниця" висловив колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

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За його словами, Росія зацікавлена у тому, щоб здійснити "перезавантаження" чинного режиму Олександра Лукашенка.

Клімкін стверджує, що Кремль хоче позбутися кількох кланів в оточенні президента Білорусі, який намагається триматися за свою посаду.

"Для Лукашенка посада — шанс на реінкернацію... На главу парламента Союзної держави чи щось таке. І думаю, що вони Лукашенка дотиснуть. Тільки, до чого (дотиснуть президента РБ — ред.)", — заявив ексглава МЗС. України, коментуючи можливе усунення від влади Олександра Лукашенка.

Крім цього, Павло Клімкін не виключає у цьому контексті провокацій не лише проти України, а й на литовському чи польському кордонах. Ексміністр нагадав, що раніше Мінськ використав мігрантів у прикордонних з ЄС районах, а в майбутньому можуть влаштувати перестрілки із силовим проривом контрольно-пропускних пунктів.

Режиму Олександра Лукашенка, за словами Клімкіна, вигідно, щоб повномасштабна війна в Україні тривала якнайдовше, оскільки в цьому випадку Росія відволікається від подій у Білорусі. Водночас ексглава МЗС вважає, що Кремль зможе дотиснути чинного президента РБ.

Нагадаємо, 24 червня військова розвідка України попереджала, що росіяни готують теракти у житлових будинках Білорусі з метою залучення білоруської армії до повномасштабної війни проти ЗСУ.

Також повідомлялося, що бізнес-еліта масово евакуює свої родини з білоруського Мозиря, очікуючи на воєнні провокації з боку України.