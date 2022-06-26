Лидеры G7 договорились о бессрочной поддержке Украины в войне с РФ, — Bloomberg

Журналисты отметили, что такая формулировка важна, потому что некоторые страны, включая Германию и Францию, намекнули, что они более открыты идее переговоров с РФ по прекращению огня.

Лидеры "Большой семерки" (G7) на саммите в Баварии договорились о бессрочной поддержке Украины в ее борьбе с вторжением России. Это касается вооружения, финансов и дипломатии и гуманитарной помощи. Об этом говорится в тексте проекта заявления по итогам саммита, сообщает издание Bloomberg.

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"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — сказано в сообщении.

Журналисты отмечают, что такая формулировка важна, потому что члены альянса обеспокоены тем, что российско-украинская война приобретает затяжной характер. А некоторые страны, включая Германию и Францию, намекнули, что они более открыты идее переговоров с РФ по прекращению огня.

Согласно документу, лидеры G7 также рассматривают возможность использования доходов от тарифов на импорт из России для поддержки Украины.

Отметим, что в "группу семи" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великая Британия, США, а также Европейский Союз.

Напомним, на саммите G7 премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили войну в Украине. В ходе разговора лидеры стран согласились с тем, что настал критический момент российского вторжения и что сейчас есть возможность переломить ход войны.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" пошутили над фотографиями Владимира Путина, которые были сделаны в 2009 году. На них он предстал в образе "сильного мужчины" — с голым торсом на коне. Борис Джонсон в шутку предложил участникам саммита раздеться для фотографии, чтобы показать, что они "круче, чем Путин".