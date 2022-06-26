Лідери G7 домовилися про безстрокову підтримку України у війні з РФ, — Bloomberg

Журналісти зазначили, що таке формулювання важливе, тому що деякі країни, включаючи Німеччину та Францію, натякнули, що вони відкритіші до ідеї переговорів з РФ щодо припинення вогню.

Лідери "Великої сімки" (G7) на саміті в Баварії домовилися про безстрокову підтримку України в боротьбі з вторгненням Росії. Це стосується озброєння, фінансів та дипломатії та гуманітарної допомоги. Про це йдеться в тексті проєкту заяви за підсумками саміту, повідомляє видання Bloomberg.

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"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — сказано в повідомленні.

Журналісти зазначають, що таке формулювання важливе, бо члени альянсу стурбовані тим, що російсько-українська війна набуває затяжного характеру. А деякі країни, включаючи Німеччину та Францію, натякнули, що вони відкритіші до ідеї переговорів з РФ щодо припинення вогню.

Згідно з документом, лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від тарифів на імпорт із Росії для підтримки України.

Зазначимо, що до групи семи входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, США, а також Європейський Союз.

Нагадаємо, на саміті G7 прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон обговорили війну в Україні. У ході розмови лідери країн погодилися з тим, що настав критичний момент російського вторгнення і зараз є можливість переламати хід війни.

Крім того, лідери "Великої сімки" пожартували з фотографій Володимира Путіна, які зроблені в 2009 році. На них він з'явився в образі "сильного чоловіка" — з голим торсом на коні. Борис Джонсон жартома запропонував учасникам саміту роздягтися для фотографії, щоб показати, що вони "крутіші за Путіна".