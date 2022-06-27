Белорусская милиция разогнала праздник для детей беженцев из Украины, — СМИ

В Гомеле волонтеры планировали организовать для украинских детей праздник, на котором нужно было вместе сделать бумажный "голубь мира".

Белорусские силовики разогнали праздник для детей украинских беженцев, который был организован волонтерами в парке Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Как сообщает Telegram независимого белорусского издания "Флагшток", волонтеры планировали вместе с детьми сделать бумажного "голубя мира".

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Издание пишет, что 27 июня в 17:00 волонтеры хотели организовать в Гомеле праздник для детей беженцев из Украины возрастом от 2 до 18 лет. Для всех возрастных групп были запланированы квесты, игры и конкурсы, а также приготовлены подарки и сувениры.

В программе был обязательный конкурс — каждый участник должен был принести с собой самодельный "голубь мира", или сделать его в парке вместе со всеми. Однако, по информации очевидцев, 8 милиционеров разогнали собрание граждан.

Напомним, в Минске произошел инцидент с участием бывшего начальника ГУБОП Беларуси Андрей Паршин. Как сообщила "Наша Ніва" офицер затеял возле подъезда своего дома драку с малолетними и одному из подростков прострелил из огнестрельного оружия ногу.

Украинские беженцы, которые проживали в гостиницах на Черноморском побережье были выселены из отелей и поселены в буферных центрах в Сарафово и Елхово. Однако более 200 украинцев не захотели переезжать и саботировали усилия правительства по их переселению.