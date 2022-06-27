Білоруська міліція розігнала свято для дітей біженців із України, — ЗМІ

У Гомелі волонтери планували організувати для українських дітей свято, на якому треба було разом зробити паперового "голуба миру".

Білоруські силовики розігнали свято для дітей українських біженців, яке було організовано волонтерами в парку Гомельського палацово-паркового ансамблю. Як повідомляє Telegram незалежного білоруського видання "Флагшток", волонтери планували разом із дітьми зробити паперового "голуба миру".

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Видання пише, що 27 червня о 17:00 волонтери хотіли організувати в Гомелі свято для дітей біженців із України віком від 2 до 18 років. Для всіх вікових груп були заплановані квести, ігри та конкурси, а також приготовані подарунки та сувеніри.

У програмі був обов'язковий конкурс — кожен учасник мав принести із собою саморобного "голуба миру" або зробити його в парку разом із усіма. Проте, за інформацією очевидців, 8 міліціонерів розігнали збори громадян.

Нагадаємо, у Мінську стався інцидент за участю колишнього начальника ГУБОЗ Білорусі Андрій Паршин. Як повідомила "Наша Ніва", офіцер затіяв біля під'їзду свого будинку бійку з малолітніми й одному з підлітків прострелив із вогнепальної зброї ногу.

Українські біженці, які проживали в готелях на Чорноморському узбережжі, були виселені з готелів та поселені в буферних центрах у Сарафовому та Єлховому. Проте понад 200 українців не захотіли переїжджати та саботували зусилля уряду щодо їх переселення.