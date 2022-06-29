Без срока давности: в Германии приговорили 101-летнего бывшего охранника концлагеря

Йозеф Шюц работал охранником в сторожевой башне Заксенхаузена с 1942 по 1945 гг и причастен к убийству более 3,5 тыс. человек. Его ожидает пять лет тюремного заключения. Свою вину мужчина отрицает.

В Германии к пяти годам тюрьмы приговорили 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шюца, причастного к массовым убийствам узников. Об этом пишет агентство Reuters.

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Жителя города Бранденбург признали виновным в содействии убийствам 3518 человек на территории лагеря.

С 1942 по 1945 гг. Шюц работал охранником в сторожевой башне Заксенхаузена. По мнению прокуратуры, он "сознательно и добровольно" участвовал в казнях. Мужчина не признал себя виновным. По его словам, он не знал о происходивших массовых убийствах на территории лагеря.

Шюц стал самым пожилым человеком, осужденным за преступления СС.

Как сообщают журналисты, судебный процесс длился почти девять месяцев. Врачи говорили, что столетний обвиняемый лишь частично годен для того, чтобы предстать перед судом. Заседания Бранденбургского суда ограничивались двумя с половиной часами в день.

В Заксенхаузене в основном содержались политические заключенные со всей Европы, а также советские военнопленные и евреи.

В ходе судебных разбирательств сообщалось, что узников концлагеря убивали, в том числе, с помощью ядовитого газа "Циклон-Б", который также использовался и в других лагерях смерти. Ранее охранников концлагерей не судили за причастность к преступлениям. Однако в 2011 году вышло постановление, открывшее путь для такого рода преследований. В Германии посчитали, что даже те, кто косвенно способствовал убийствам в военное время, не нажимая на курок и не отдавая приказы, должны понести уголовную ответственность.

Адвокат защиты Стефан Уотеркамп уже заявил, что его клиент обжалует решение, и что вышестоящий суд решит, является ли "общая служба охраны без конкретного участия" достаточным основанием для такого вердикта.

В феврале 2021 года Фокус уже рассказывал о том, как прокуратура предъявила обвинения Йозефу Шюцу, обвинив его в причастности к убийствам узников концлагеря.

В марте 2020 года судья по иммиграционным вопросам в Мемфисе (штат Теннесси) постановил, что гражданин Германии и житель штата Теннесси 94-летний Фридрих Карл Бергер, в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере, подлежит высылке из Соединенных Штатов.