Без терміну давності: у Німеччині засудили 101-річного колишнього охоронця концтабору

Йозеф Шюц працював охоронцем у сторожовій вежі Заксенгаузена з 1942 по 1945 рр. і причетний до вбивства понад 3,5 тис. осіб. На нього чекає п'ять років ув'язнення. Свою провину чоловік заперечує.

У Німеччині на п'ять років в'язниці засудили 101-річного колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен Йозефа Шюца, причетного до масових вбивств в'язнів. Про це пише агентство Reuters.

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Жителя міста Бранденбург визнали винним у сприянні вбивствам 3518 осіб на території табору.

Із 1942 по 1945 рh. Шюц працював охоронцем у сторожовій вежі Заксенгаузена. На думку прокуратури, він "свідомо та добровільно" брав участь у стратах. Чоловік не визнав себе винним. За його словами, він не знав про масові вбивства на території табору.

Шюц став найстаршою людиною, засудженою за злочини СС.

Як повідомляють журналісти, судовий процес тривав майже дев'ять місяців. Лікарі говорили, що столітній обвинувачений лише частково придатний для того, щоб постати перед судом. Засідання Бранденбурзького суду обмежувалися двома з половиною годинами на день.

У Заксенгаузені переважно містилися політичні в'язні з усієї Європи, а також радянські військовополонені та євреї.

У ході судових розглядів повідомлялося, що в'язнів концтабору вбивали, зокрема, за допомогою отруйного газу "Циклон-Б", який також використовувався і в інших таборах смерті. Раніше охоронців концтаборів не судили за причетність до злочинів. Однак у 2011 році вийшла ухвала, яка відкрила шлях для такого роду переслідувань. У Німеччині вважали, що навіть ті, хто опосередковано сприяв убивствам у воєнний час, не натискаючи на курок і не віддаючи накази, мають понести кримінальну відповідальність.

Адвокат захисту Стефан Вотеркамп уже заявив, що його клієнт оскаржить рішення і що вищий суд вирішить, чи є "спільна служба охорони без конкретної участі" достатньою підставою для такого вердикту.

У лютому 2021 року Фокус уже розповідав про те, як прокуратура звинуватила Йозефа Шюца, звинувативши його в причетності до вбивств в'язнів концтабору.

У березні 2020 року суддя з імміграційних питань у Мемфісі (штат Теннессі) ухвалив, що громадянин Німеччини та житель штату Теннессі 94-річний Фрідріх Карл Бергер, який у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі, підлягає висилці зі Сполучених Штатів.