В Бельгии сальмонелла остановила производство на крупнейшей шоколадной фабрике мира

Опасную бактерию нашли в продукции производителя Barry Callebaut — швейцарского гиганта, который производит жидкий шоколад для Hershey, Mondelez, Nestle и Unilever и еще 69 оптовых клиентов.

На крупнейшем в мире шоколадном заводе в бельгийском городе Визе обнаружили сальмонеллу, из-за чего на фабрике остановилось все производство. Об этом сообщает Daily Mail.

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Речь идет о заводе швейцарского гиганта Barry Callebaut. Он производит жидкий шоколад для Hershey, Mondelez, Nestle и Unilever. Всего речь идет о 73 оптовых клиентах шоколадной фабрики.

Опасную бактерию обнаружили в лецитине – эмульгаторе, обычно используемом для изготовления шоколада.

По словам представителя Barry Callebaut Корнеэля Варлопа, фабрика уже сейчас связывается со всеми клиентами, которые могли получить зараженные продукты.

Дальнейшее производство шоколада заблокировано. Продолжается расследование.

К слову, вспышка сальмонеллеза на фабрике Barry Callebaut произошла спустя несколько недель после того, как шоколадные конфеты были заражены сальмонеллой на фабрике Ferrero в Арлоне на юге Бельгии. Там, где производили шоколадные конфеты Kinder.

Barry Callebaut – это бельгийско-швейцарский переработчик какао и производитель шоколада, со средним ежегодным производством 2,2 миллиона тонн какао и шоколада. Он был создан в 1996 году путем слияния бельгийского производителя шоколада Callebaut и французской компании Cacao Barry. На шоколадных фабриках этой компании работает более 12 тысяч работников.

Сальмонелла – род опасных бактерий, вызывающих брюшной тиф, паратифы и сальмонеллезы.

Ранее мы сообщали о том, что в США работники фабрики Mars упали в бак с горячим шоколадом. Сперва прибывшим на место инцидента спасателям пришлось проделать в баке отверстие, чтобы стек шоколад. А одного из пострадавших пришлось госпитализировать с помощью вертолета.

А несколько ранее компания Nestle в Индии попала в скандал из-за оберток KitKat с индуистскими богами. Представители компании хотели прославить культуру страны. Но индусы оценили это как богохульство, поскольку упаковка с богами может оказаться в мусорном баке.