У Бельгії сальмонела зупинила виробництво на найбільшій шоколадній фабриці світу

Небезпечну бактерію знайшли в продукції виробника Barry Callebaut — швейцарського гіганта, який виготовляє рідкий шоколад для Hershey, Mondelez, Nestle, Unilever і ще 69 оптових клієнтів.

На найбільшому у світі шоколадному заводі в бельгійському місті Візе виявили сальмонелу, через що на фабриці зупинилося все виробництво. Про це повідомляє Daily Mail.

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Ідеться про завод швейцарського гіганта Barry Callebaut. Він виробляє рідкий шоколад для Hershey, Mondelez, Nestle та Unilever. Усього йдеться про 73 оптових клієнтів шоколадної фабрики.

Небезпечну бактерію виявили в лецитині — емульгаторі, який зазвичай використовується для виготовлення шоколаду.

За словами представника Barry Callebaut Корнееля Варлопа, фабрика вже зараз зв'язується з усіма клієнтами, які могли б отримати заражені продукти.

Подальше виробництво шоколаду заблоковане. Продовжується розслідування.

До речі, спалах сальмонельозу на фабриці Barry Callebaut стався за кілька тижнів після того, як шоколадні цукерки були заражені сальмонелою на фабриці Ferrero в Арлоні на півдні Бельгії. Там, де виготовляли шоколадні цукерки Kinder.

Barry Callebaut — це бельгійсько-швейцарський переробник какао та виробник шоколаду із середнім щорічним виробництвом 2,2 мільйона тонн какао та шоколаду. Він був створений у 1996 році шляхом злиття бельгійського виробника шоколаду Callebaut і французької компанії Cacao Barry. На шоколадних фабриках цієї компанії працює понад 12 тисяч працівників.

Сальмонела — рід небезпечних бактерій, що викликають черевний тиф, паратифи та сальмонельози.

Раніше ми повідомляли, що в США працівники фабрики Mars впали в бак із гарячим шоколадом. Спершу рятувальникам, які прибули на місце інциденту, довелося проробити в баку отвір, щоб стік шоколад. А одного з постраждалих довелося госпіталізувати за допомогою вертольота.

А трохи раніше компанія Nestle в Індії потрапила в скандал через обгортки KitKat із індуїстськими богами. Представники компанії хотіли уславити культуру країни. Але індуси оцінили це як блюзнірство, оскільки упаковка з богами може опинитися в сміттєвому баку.