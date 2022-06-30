В Госдуму внесли законопроект о вхождении новых территорий в состав России

Предложенный депутатами из "Справедливой России" документ содержит нормы, которые предполагают присоединение другого государства "с учетом разделения большинством граждан культуры РФ".

Государственная дума РФ 30 июня зарегистрировала проект поправок в закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта", который допускает принятие в состав РФ другого государства или его части. Документ опубликован на сайте российского законодательного органа.

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Законопроект был предложен депутатами от партии "Справедливая Россия" Николаем Новичковым и Дмитрием Кузнецовым. В документе содержится формулировка, которая предполагает присоединение территорий другого государства "с учетом разделения большинством граждан культуры Российской Федерации как уникального наследия ее многонационального народа".

Без данной поправки закон ФКЗ-6 от 17 декабря 2001 года предусматривает присоединение территорий других государств исключительно по взаимному согласию РФ и иностранного государства, в соответствии с международным договором. В последний раз нормы закона ФКЗ-6 были применены в 2014 году в рамках аннексии Крыма. Тогда Москва применила нормы закона опираясь на результаты проведенного в Крыму псевдореферендума, подписав "декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Теперь по новой задумке Кремля этот закон с учетом поправок может быть применен в отношении территорий оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины, поскольку на данный момент там идет подготовка проведения аналогичных псевдореферендумов.

Ранее "замглавы Херсонской администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе происходит подготовка к "референдуму" о присоединении к России. Коллаборант убежден, что по результатам псевдореферендума жители Херсонской области примут решение о вступлении региона в состав РФ.

В Донецкой области оккупационные власти объявили о проведении псевдореферендума, который якобы должен состояться 11 сентября. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные администрации получили указание подготовить места для проведения псевдореферендума, а также организовать комиссии для его проведения.