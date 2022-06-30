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Мир Российско-украинская война

В Госдуму внесли законопроект о вхождении новых территорий в состав России

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Госдума РФ аннексия
Фото: Открытые источники | Здание Госдумы РФ

Предложенный депутатами из "Справедливой России" документ содержит нормы, которые предполагают присоединение другого государства "с учетом разделения большинством граждан культуры РФ".

Государственная дума РФ 30 июня зарегистрировала проект поправок в закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта", который допускает принятие в состав РФ другого государства или его части. Документ опубликован на сайте российского законодательного органа.

Законопроект был предложен депутатами от партии "Справедливая Россия" Николаем Новичковым и Дмитрием Кузнецовым. В документе содержится формулировка, которая предполагает присоединение территорий другого государства "с учетом разделения большинством граждан культуры Российской Федерации как уникального наследия ее многонационального народа".

Без данной поправки закон ФКЗ-6 от 17 декабря 2001 года предусматривает присоединение территорий других государств исключительно по взаимному согласию РФ и иностранного государства, в соответствии с международным договором. В последний раз нормы закона ФКЗ-6 были применены в 2014 году в рамках аннексии Крыма. Тогда Москва применила нормы закона опираясь на результаты проведенного в Крыму псевдореферендума, подписав "декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Теперь по новой задумке Кремля этот закон с учетом поправок может быть применен в отношении территорий оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областей Украины, поскольку на данный момент там идет подготовка проведения аналогичных псевдореферендумов.

Ранее "замглавы Херсонской администрации" Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе происходит подготовка к "референдуму" о присоединении к России. Коллаборант убежден, что по результатам псевдореферендума жители Херсонской области примут решение о вступлении региона в состав РФ.

В Донецкой области оккупационные власти объявили о проведении псевдореферендума, который якобы должен состояться 11 сентября. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные администрации получили указание подготовить места для проведения псевдореферендума, а также организовать комиссии для его проведения.