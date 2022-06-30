До Держдуми внесли законопроєкт про входження нових територій до складу Росії

Запропонований депутатами із "Справедливої Росії" документ містить норми, які передбачають приєднання іншої держави "з урахуванням поділу більшістю громадян культури РФ".

Державна дума РФ 30 червня зареєструвала проєкт поправок до закону "Про порядок прийняття в Російську Федерацію та утворення в її складі нового суб'єкта", який допускає прийняття до складу РФ іншої держави або її частини. Документ опубліковано на сайті російського законодавчого органу.

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Законопроєкт запропонований депутатами від партії "Справедлива Росія" Миколою Новічковим та Дмитром Кузнєцовим. У документі міститься формулювання, що передбачає приєднання територій іншої держави "з урахуванням поділу більшістю громадян культури Російської Федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу".

Без цієї поправки закон ФКЗ-6 від 17 грудня 2001 передбачає приєднання територій інших держав виключно за взаємною згодою РФ та іноземної держави, відповідно до міжнародного договору. Востаннє норми закону ФКЗ-6 застосовані у 2014 році в межах анексії Криму. Тоді Москва застосувала норми закону, спираючись на результати проведеного в Криму псевдореферендуму, підписавши "декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Тепер за новим задумом Кремля цей закон з урахуванням поправок може бути застосований щодо територій окупованих Донецької, Луганської та Херсонської областей України, оскільки наразі там триває підготовка проведення аналогічних псевдореферендумів.

Раніше "заступник голови Херсонської адміністрації" Кирило Стремоусов заявив, що в регіоні відбувається підготовка до "референдуму" про приєднання до Росії. Колаборант переконаний, що за результатами псевдореферендуму жителі Херсонської області приймуть рішення про вступ регіону до складу РФ.

У Донецькій області окупаційна влада оголосила про проведення псевдореферендуму, який нібито має відбутися 11 вересня. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційні адміністрації отримали вказівку підготувати місця щодо проведення псевдореферендуму, а також організувати комісії для його проведення.