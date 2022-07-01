"Обидно, правда?": британский онлайн-магазин Asos потроллил россиян, те и правда обиделись

Магазин одежды и косметики Asos решил показывать жителям России только те товары, которые они могут купить в своей стране, чтобы они не расстраивались, видя недоступные для них вещи.

В описании обновления для iOS в AppStore британский онлайн-магазин одежды и косметики Asos предупредил россиян, что в приложении им будут показывать только доступные в России товары.

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"Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?" — сказано в описании.

[ + – ] Скриншот обращения ASOS к россиянам

Многих россиян это сообщение действительно обидело, они стали высказывать свое возмущение в соцсетях. Представителей компании стали критиковать за непрофессионализм: "Это очень непрофессионально", "Удачи вам с таким копирайтером", "Мой уровень пассивной агрессии: локализация Asos", "Деньги мои верните".

К обиженным примкнула и телеведущая Ксения Собчак. "Право на позицию имеет каждый бренд. Но оскорблять своих клиентов, которые приносили тебе огромную прибыль, — это как минимум — неэтично, недальновидно с позиции бизнеса", — заявила она.

В начале марта магазин Asos заявил о прекращении доставки товаров в Россию.

В апреле стало известно, что после российского вторжения в Украину деятельность в РФ свернули около 750 международных компаний.

Некоторые россияне считают это несправедливым и даже заявляют о намерении отстаивать свои права в суде. К примеру, в начале июня юрист Дмитрий Качан обратился с иском в московский суд, так как, по его мнению, шведская компания H&M ущемляет права российских клиентов, отказывая им в приобретении товаров онлайн.