"Прикро, правда?": британський онлайн-магазин Asos потролив росіян, ті і справді образилися

Магазин одягу та косметики Asos вирішив показувати жителям Росії лише ті товари, які вони можуть купити у своїй країні, щоб вони не засмучувалися, бачачи недоступні для них речі.

В описі оновлення для iOS у AppStore британський онлайн-магазин одягу та косметики Asos попередив росіян, що в додатку їм показуватимуть лише доступні в Росії товари.

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"Привіт! Відсьогодні ми показуватимемо тобі тільки ті товари, які доступні в твоїй країні. Прикро бачити те, що не можеш купити, правда?" — сказано в описі.

[ + – ] Скриншот звернення ASOS до росіян

Багатьох росіян це повідомлення справді образило, вони почали висловлювати своє обурення в соцмережах. Представників компанії почали критикувати за непрофесійність: "Це дуже непрофесійно", "Удачі вам з таким копірайтером", "Мій рівень пасивної агресії: локалізація Asos", "Гроші мої поверніть".

До скривджених приєдналася і телеведуча Ксенія Собчак. "Право на позицію має кожен бренд. Але ображати своїх клієнтів, які приносили тобі величезний прибуток, це як мінімум неетично, недалекоглядно з позиції бізнесу", — заявила вона.

На початку березня магазин Asos заявив про припинення доставки товарів до Росії.

У квітні стало відомо, що після російського вторгнення в Україну діяльність у РФ звернули близько 750 міжнародних компаній.

Деякі росіяни вважають це несправедливим і навіть заявляють про намір відстоювати свої права у суді. Наприклад, на початку червня юрист Дмитро Качан звернувся з позовом до московського суду, оскільки, на його думку, шведська компанія H&M обмежує права російських клієнтів, відмовляючи їм у придбанні товарів онлайн.