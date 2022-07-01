Евросоюз хочет запретить российское золото, – Bloomberg

Российские олигархи могут потерять свои сбережения в драгоценніх металлах, а сама РФ не сможет так активно финансировать в войну с Украиной.

Европейский союз уже приступил к работе над новым пакетом санкций, которые запретят импорт российского золота. Об этом сообщил Bloomberg.

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Такой шаг стал возможным после решения стран "Большой Семерки", направленного на дальнейшее ограничение источников доходов Москвы.

В частности, Великобритания отметила, что запрет импорта российского драгоценного металла значительно ограничит возможности РФ финансировать в войну Украиной. Также это ударит по состоянию российских олигархов, пытающихся избежать последствий финансовых санкций, покупая золотые слитки.

Заметим, что новый пакет санкций будет также касаться изменений правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининград.

Издание также отмечает, что запрет на импорт золота РФ может быть лишь символическим шагом. Де-факто уже действующие санкции почти закрыли рынки ЕС и США для России.

Несколькими днями ранее президент США Джо Байден заявил о том, что "Большая семерка" не будет покупать у РФ золото. Он подчеркнул, что экспорт золота приносит Кремлю десятки миллиардов долларов, которые тратят на войну против Украины.

В то же время Япония объявила о том, что она вводит новые санкции против РФ и запрещает импорт российского золота. Новый санкционный пакет в отношении страны-агрессора касается предоставление России бухгалтерских, трастовых и некоторых других видов услуг.