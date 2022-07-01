Євросоюз хоче заборонити російське золото, – Bloomberg

Російські олігархи можуть втратити свої заощадження у дорогоцінних металах, а сама РФ не зможе так активно фінансувати у війну з Україною.

Європейський союз уже розпочав роботу над новим пакетом санкцій, які заборонять імпорт російського золота. Про це повідомив Bloomberg.

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Такий крок став можливим після вирішення країн Великої Сімки, спрямованого на подальше обмеження джерел доходів Москви.

Зокрема, Велика Британія наголосила, що заборона імпорту російського дорогоцінного металу значно обмежить можливості РФ фінансувати у війну Україною. Також це вдарить по статках російських олігархів, які намагаються уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи золоті злитки.

Зауважимо, що новий пакет санкцій також стосуватиметься змін правил транзиту підсанкційних товарів у російський Калінінград.

Видання також зазначає, що заборона імпорту золота РФ може бути лише символічним кроком. Де-факто санкції, що вже діють, майже закрили ринки ЄС і США для Росії.

Декількома днями раніше президент США Джо Байден заявив про те, що "Велика сімка" не купуватиме в РФ золото. Він наголосив, що експорт золота приносить Кремлю десятки мільярдів доларів, які витрачають на війну проти України.

Водночас Японія оголосила про те, що вона запроваджує нові санкції проти РФ і забороняє імпорт російського золота. Новий санкційний пакет щодо країни-агресора стосується надання Росії бухгалтерських, трастових та інших видів послуг.