Путин считает, что санкции подталкивают РФ ускорить поглощение Беларуси (видео)

В новом обращении глава Кремля назвал санкции Запада беспрецедентными и добавил, что уже обсудил с Лукашенко процедуру слияния двух стран. Однако деталей раскрывать не стал.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Западной Европы вынуждают его ускорить слияние своей страны с Белоруссией. Об этом сообщила российская служба BBC.

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"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", — сказал Путин.

Президент России также заявил, что процедуру слияния двух стран подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

О чем конкретно идет речь, Путин не сказал.

Президенты Беларуси и РФ встретились 25 июня. Лукашенко тогда призвал другие страны бывшего СССР сближаться с Россией и Белоруссией. Всем другим странам, которых не устраивает такая политика, диктатор пригрозил исчезновением с карты мира.

Фокус уже цитировал слова польского президента Анджея Дуды о том, что Беларусь уже активно поддерживает захватническую политику России. По его мнению, Александр Лукашенко может открыто и не выступить против Украины, но не будет мешать российским войскам и дальше обстреливать нашу страну со своей территории.

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусам и рассказал, что Беларусь вовлекают в войну против Украины даже активнее, чем это было в феврале и весной. По его словам, в Кремле уже все решили для белорусских граждан.