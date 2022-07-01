Путін вважає, що санкції підштовхують РФ прискорити поглинання Білорусі (відео)

У новому зверненні глава Кремля назвав санкції Заходу безпрецедентними та додав, що вже обговорив із Лукашенком процедуру злиття двох країн. Проте деталей розкривати не став.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що країни Західної Європи змушують його прискорити злиття своєї країни з Білоруссю. Про це повідомила російська служба ВВС.

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"Безпрецедентний політичний і санкційний тиск із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси", — сказав Путін.

Президент Росії також заявив, що процедуру злиття двох країн детально обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про що конкретно йдеться, Путін не сказав.

Президенти Білорусі та РФ зустрілися 25 червня. Лукашенко тоді закликав інші країни колишнього СРСР зближуватися з Росією та Білоруссю. Усім іншим країнам, яких не влаштовує така політика, диктатор погрожував зникненням із карти світу.

Фокус уже цитував слова польського президента Анджея Дуди про те, що Білорусь уже активно підтримує загарбницьку політику Росії. На його думку, Олександр Лукашенко може відкрито і не виступити проти України, але не заважатиме російським військам і далі обстрілюватиме нашу країну зі своєї території.

Декількома днями раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до білорусів і розповів, що Білорусь залучають у війну проти України навіть активніше, ніж це було в лютому та навесні. За його словами, у Кремлі вже все вирішили для білоруських громадян.