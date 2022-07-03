Израиль отменяет ограничения на въезд украинцев в страну, — Зеленский

Граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать специальное прошение для этого.

Высший суд справедливости Израиля обязал правительство страны отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Об этом у себя в Twitter написал президент Владимир Зеленский.

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"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!" — подчеркнул глава украинской державы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, рассказал, что украинцы смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать специальное прошение для этого.

"Никаких ограничений для украинцев не существует и не должно существовать", — добавил руководитель ОП.

Ермак отметил, что, таким образом, Высший суд отменил более ранее решение Министерства внутренних дел страны.

Действительно, в середине марта Израиль приостановил безвиз для граждан Украины. Более того, в государстве установили квоту, которая позволяла въехать на территорию страны только 5 тыс. украинцев.

Напомним, Владимир Зеленский призвал Израиль оказать помощь Украине и присоединиться к санкциям против РФ. В частности, президент отметил, что официальный Иерусалим проигнорировал большинство запросов Киева и не идет на сближение с украинцами.

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