Ізраїль скасовує обмеження на в'їзд українців у країну, — Зеленський

Громадяни України зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати спеціальне прохання для цього.

Вищий суд справедливості Ізраїлю зобов'язав уряд країни скасувати додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Про це в себе на Twitter написав президент Володимир Зеленський.

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"Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, який зобов'язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України. Верховенство права та повага до прав людини — це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!" — наголосив глава української держави.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, зі свого боку, розповів, що українці зможуть в'їжджати до Ізраїлю на три місяці без необхідності подавати спеціальне прохання для цього.

"Жодних обмежень для українців не існує і не повинно існувати", — додав керівник ОП.

Єрмак зазначив, що так Вищий суд скасував раніше рішення Міністерства внутрішніх справ країни.

Справді, в середині березня Ізраїль призупинив безвіз громадян України. Щобільше, у державі встановили квоту, яка дозволяла в'їхати на територію країни лише 5 тис. українців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Ізраїль надати допомогу Україні та приєднатися до санкцій проти РФ. Зокрема президент зазначив, що офіційний Єрусалим проігнорував більшість запитів Києва і не йде на зближення з українцями.

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