Зеленський закликав Ізраїль надати допомогу Україні та приєднатися до санкцій проти РФ

За словами президента, офіційний Єрусалим проігнорував більшість запитів Києва та не йде на зближення з українцями.

Ізраїль має приєднатися до санкційного тиску проти Росії, а також допомогти Україні у військовій і гуманітарній сфері. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед представниками провідних ізраїльських університетів.

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Глава держави нагадав, що в п'ятницю, 24 червня, буде чотири місяці з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ, унаслідок якого зруйновано сотні населених пунктів і вбито тисячі мирних жителів.

Володимир Зеленський подякував мешканцям Ізраїлю за щиру й емоційну підтримку українців, однак він би хотів побачити подібну допомогу з боку не лише простих ізраїльтян, а й влади країни.

"Ми розуміємо, що вам непросто, але ми дуже хотіли б написати в колонку навпроти вашої держави про допомогу нашій армії, яку ми отримали. Ми б хотіли там щось вказати. Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз це відбувається. Я не хочу давати цьому оцінок і не маю на це права. Абсолютно не маю права. Це вибір кожної держави. Я просто хочу, щоб ви самі подумали про це", — продовжив глава держави та навів приклад країн Європейського Союзу, які з першого дня вторгнення ЗС РФ надають фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні.

Окремо Володимир Зеленський подякував Ізраїлю за передані медикаменти, проте, як зазначає президент, більшість запитів офіційний Єрусалим проігнорував. Глава держави зазначив, що українці й ізраїльтяни дуже близькі та мають багато спільного. Проте Зеленський не знає, чому влада Ізраїлю не може взяти приклад із суспільства та посприяти зближенню з Україною в умовах повномасштабної війни.

"Мені не все одно щодо майбутніх відносин між нашими державами та народами. Ось чому я кажу вам це відкрито — очі в очі. Упевнений, що війна завершиться і ми переможемо в цій війні. І в нас є спільне майбутнє. Велике майбутнє великих народів, тому що є велика історія та велике минуле. Нам потрібно буде дивитися в очі одне одному ще багато років. Особливо вашому поколінню, тому що студенти — це майбутнє", — підсумував Зеленський, виступаючи перед представниками провідних університетів Ізраїлю.

Нагадаємо, кількома днями раніше президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з голлівудським актором Беном Стіллером, який прилетів в Україну як посол доброї волі ООН.

Також Володимир Зеленський попереджав, що наприкінці червня ЗС РФ посилять наступальні дії.