Зеленский призвал Израиль оказать помощь Украине и присоединиться к санкциям против РФ

По словам президента, официальный Иерусалим проигнорировал большинство запросов Киева и не идет на сближение с украинцами.

Израиль должен присоединиться к санкционному давлению против России, а также помочь Украине в военной и гуманитарной сфере. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед представителями ведущих израильских университетов.

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Глава государства напомнил, что в пятницу, 24 июня, будет четыре месяца с начала полномасштабного вторжения ВС РФ, в результате которого разрушены сотни населенных пунктов и убиты тысячи мирных жителей.

Владимир Зеленский поблагодарил жителей Израиля за искреннюю и эмоциональную поддержку украинцев, однако он бы хотел увидеть подобной помощи со стороны не только простых израильтян, но и властей страны.

"Мы понимаем, что вам непросто, но мы очень хотели бы записать в колонку напротив вашего государства о помощи нашей армии, которые мы получили. Мы бы хотели там что-нибудь указать. Власти Израиля приостановили безвизовый режим. Именно сейчас это происходит. Я не хочу давать этому оценок и не имею на это право. Совершенно не имею права. Это выбор каждого государства. Я просто хочу, чтобы вы сами подумали об этом", — продолжил глава государства и привел в пример страны Европейского Союза, которые с первого дня вторжения ВС РФ оказывают финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за переданные медикаменты, однако, как отмечает президент, большинство запросов официальный Иерусалим проигнорировал. Глава государства отметил, что украинцы и израильтяне очень близки, и имеют много общего. Однако, Зеленский не знает, почему власти Израиля не могут взять пример с общества и посодействовать сближению с Украиной в условиях полномасштабной войны.

"Мне не все равно относительно будущих отношения между нашими государствами и народами. Вот почему я говорю вам это открыто — глаза в глаза. Уверен, что война завершится и мы победим в этой войне. И у нас есть общее будущее. Большое будущее великих народов, потому что есть великая история и великое прошлое. Нам нужно будет смотреть в глаза друг другу еще много-много лет. Особенно вашему поколению, потому что студенты — это будущее", — подытожил Зеленский, выступая перед представителями ведущих университетов Израиля.

Напомним, несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Беном Стиллером, который прилетел в Украину в качестве посла доброй воли ООН.

Также Владимир Зеленский предупреждал, что в конце июня ВС РФ усилят наступательные действия.