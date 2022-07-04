Во всех поликлиниках Белгорода проводят экстренную эвакуацию, — СМИ (видео)

Охранники, по данным из соцсетей, выгоняют медицинский персонал из зданий на улицу и отказываются называть причину эвакуации.

В понедельник, 4 июля, во всех поликлиниках Белгорода объявили экстренную эвакуацию. Об этом информирует местный Telegram-канал "Жесть Белгород".

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Сперва сообщалось, что экстренная эвакуация была объявлена в городской поликлинике №1. Позже Telegram-канал опубликовал кадры из еще одного медицинского учреждения, на котором можно увидеть, что медперсонал вывели из здания на улицу.

Автор видеоролика утверждает, что причину экстренной эвакуации не называют.

"Читатели сообщают, что эвакуация сейчас идет по всем поликлиникам Белгорода", — позже сообщил канал "Жесть Белгород".

[ + – ] В Белгороде проходит эвакуация персонала и пациентов из всех поликлиник

Местное издание "Бел.ру" сообщает, что в понедельник массовая эвакуация персонала и пациентов проходила в следующих медучреждениях:

поликлиника № 1 (Белгородский проспект, 95а);

поликлиника № 2 (Народный бульвар, 51);

поликлиника № 7 (Губкина, 46);

поликлиника № 8 (Есенина, 48б).

На момент публикации материала ни мэр Белгорода Антон Иванов, ни губернатор российской области Вячеслав Гладков не прокомментировали, с чем связана экстренная эвакуация персонала и пациентов из городских поликлиник.

Напомним, в ночь на 3 июля был осуществлен массированный обстрел Белгорода. По данным местных властей, в результате прилета снарядов разрушено более 50 жилых домов и как минимум пять человек погибли.

Позже появилась информация о том, что жертвами массированного обстрела Белгорода стала семья переселенцев из Харьковской области. Беженцы из села Цуповка погибли при прилете снарядов в жилой квартал российского областного центра. Известно, что в ходе обстрела погибли мужчина, женщина и маленький ребенок.