У всіх поліклініках Білгорода проводять екстрену евакуацію, — ЗМІ (відео)

Охоронці, за даними із соцмереж, виганяють медичний персонал із будівель на вулицю та відмовляються називати причину евакуації.

У понеділок, 4 липня, в усіх поліклініках Білгорода оголосили екстрену евакуацію. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Жесть Білгород".

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Спочатку повідомлялося, що екстрену евакуацію оголосили в міській поліклініці №1. Пізніше Telegram-канал опублікував кадри ще з одного медичного закладу, де можна побачити, що медперсонал вивели з будівлі на вулицю.

Автор відеоролика стверджує, що причини екстреної евакуації не називають.

"Читачі повідомляють, що евакуація зараз іде в усіх поліклініках Білгорода", — пізніше повідомив канал "Жесть Білгород".

[ + – ] У Білгороді проходить евакуація персоналу та пацієнтів із усіх поліклінік

Місцеве видання "Бел.ру" повідомляє, що в понеділок масова евакуація персоналу та пацієнтів була в таких медустановах:

поліклініка №1 (Білгородський проспект, 95а);

поліклініка №2 (Народний бульвар, 51);

поліклініка №7 (Губкіна, 46);

поліклініка №8 (Єсеніна, 48б).

На момент публікації матеріалу ні мер Білгорода Антон Іванов, ні губернатор російської області В'ячеслав Гладков не прокоментували, з чим пов'язана екстрена евакуація персоналу та пацієнтів із міських поліклінік.

Нагадаємо, у ніч на 3 липня було здійснено масований обстріл Білгорода. За даними місцевої влади, внаслідок прильоту снарядів зруйновано понад 50 житлових будинків і щонайменше п'ятеро людей загинули.

Пізніше з'явилася інформація про те, що жертвами масованого обстрілу Білгорода стала родина переселенців із Харківської області. Біженці із села Цупівка загинули під час прильоту снарядів у житловий квартал російського обласного центру. Відомо, що під час обстрілу загинули чоловік, жінка та маленька дитина.