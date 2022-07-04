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Мир Российско-украинская война

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за донаты украинскому фонду "Повернись живим" (видео)

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ФСБ задержание Московская область предостережение госизмена благотворительность Вернись живым
ФСБ задержала мужчину за донаты фонду "Повернись живим"

Житель Московской области, по данным силовиков, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ осуществил несколько переводов на банковский счет благотворительной организации.

Вооруженные сотрудники Федеральной службы безопасности ворвались в квартиру жителя Московской области, который отправлял деньги в украинский фонд "Повернись живим". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Москве и региону.

В частности, силовики огласили гражданину России предостережение о совершении возможного правонарушения, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ — "Государственная измена".

Сотрудники УФСБ выявили в Московской области мужчину, который отправлял деньги в украинский благотворительный фонд "Повернись живим".

"В период проведения специальной военной операции на территориях Л/ДНР и Украины (полномасштабное вторжение — ред.) гражданин РФ осуществил денежные переводы на банковский счет международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного в Украине. Действия указанного лица создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена"), 1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение", — продолжили в силовом ведомстве страны-агрессора.

Мужчина, в квартиру которого вломились вооруженные сотрудники ФСБ, вскоре был отпущен на свободу, а уголовное дело в отношении гражданина РФ не заводили.

ФСБ задержала гражданина России за донаты фонду "Повернись живим"

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Якутска, который, по данным правоохранителей, планировал воевать в составе легиона "Свобода России" против регулярной армии РФ. Гражданина, которому грозит до 15 лет лишения свободы, задержали перед его отъездом в Украину.

Также сообщалось, что ФСБ отчиталась о нейтрализации исламистов, которые действовали в российском Ростове-на-Дону якобы по указанию спецслужб Украины.