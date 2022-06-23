ФСБ обвинила россиянина в намерении воевать на стороне Украины

Жителю Якутска, который якобы намеревался воевать на стороне Украины в составе легиона "Свобода России", грозит 15 лет тюрьмы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали мужчину, которого подозревают в том, что он собирался вступить в добровольческое подразделение ВСУ легион "Свобода России", сообщает "База".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным издания 27-летнего жителя Якутска Николая Охлопкова задержали 22 июня. В ФСБ утверждают, что он хотел уехать в Украину, чтобы воевать в подразделении украинской армии, состоящем из россиян.

Охлопкова поместили в якутский изолятор. В его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в "приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании", за это россиянину грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в легион "Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. Он призвал россиян переходить на сторону Киева, если они хотят, чтобы Россия стала свободной демократической страной.

Как был создан легион "Свобода России"

О том, что украинской создали новое вооруженное подразделение легион "Свобода России" стало известно в марте. Тогда Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видеообращение человека, который представился офицером российской армии. Он призвал российских военнослужащих переходить на сторону Украины и вступать в легион, в котором служат солдаты из РФ и Беларуси.

6 апреля объявили о том, что легион "Свобода России" получил украинскую полевую форму и атрибутику своего военного подразделения: обновленный российский флаг без красной полосы. Бойцы легиона заявили, что они воюют в Украине против путинской армии и хотят в итоге добиться отстранения Владимира Путина и его доверенных лиц от власти.