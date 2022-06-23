ФСБ звинуватила росіянина в намірі воювати на боці України

Мешканцю Якутська, який нібито мав намір воювати на боці України в складі легіону "Свобода Росії", загрожує 15 років ув'язнення.

Співробітники ФСБ РФ затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він збирався вступити в добровольчий підрозділ ЗСУ легіону "Свобода Росії", повідомляє "База".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними видання, 27-річного жителя Якутська Миколу Охлопкова затримали 22 червня. У ФСБ стверджують, що він хотів виїхати в Україну, щоб воювати в підрозділі української армії, який складається з росіян.

Охлопкова помістили в якутський ізолятор. Щодо нього порушили кримінальну справу за підозрою в "підготовці до участі в незаконному збройному формуванні", за це росіянину загрожує ув'язнення терміном до 15 років.

Раніше повідомлялося, що до легіону "Свобода Росії" вступив колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. Він закликав росіян переходити на бік Києва, якщо вони хочуть, щоби Росія стала вільною демократичною країною.

Як було створено легіон "Свобода Росії"

Про те, що українці створили новий збройний підрозділ легіон "Свобода Росії", стало відомо в березні. Тоді Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відеозвернення людини, яка представилася офіцером російської армії. Він закликав російських військовослужбовців переходити на бік України та вступати в легіон, де служать солдати з РФ і Білорусі.

6 квітня оголосили про те, що легіон "Свобода Росії" отримав українську польову форму й атрибутику свого військового підрозділу: оновлений російський прапор без червоної смуги. Бійці легіону заявили, що вони воюють в Україні проти путінської армії та хочуть врешті-решт домогтися усунення Володимира Путіна та його довірених осіб від влади.