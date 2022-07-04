Співробітники ФСБ затримали росіянина за донати українському фонду "Повернись живим" (відео)

Житель Московської області, за даними силовиків, від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ здійснив кілька переказів на банківський рахунок благодійної організації.

Озброєні співробітники Федеральної служби безпеки увірвалися до квартири мешканця Московської області, який відправляв гроші українському фонду "Повернись живим". Про це інформує ТАРС із посиланням на пресслужбу Управління ФСБ у Москві та регіоні.

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Зокрема, силовики оголосили громадянинові Росії застереження щодо вчинення можливого правопорушення, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу РФ — "Державна зрада".

Співробітники УФСБ виявили у Московській області чоловіка, який відправляв гроші українському благодійному фонду "Повернись живим".

"У період проведення спеціальної військової операції на територіях Л/ДНР та України (повномасштабне вторгнення — ред.) громадянин РФ здійснив грошові перекази на банківський рахунок міжнародного благодійного фонду "Повернися живим", зареєстрованого в Україні. Дії зазначеної особи створюють умови для скоєння злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ ("Держзрада"), 1 липня органами ФСБ йому оголошено офіційне застереження", — продовжили у силовому відомстві країни-агресора.

Чоловік, у квартиру якого вдерлися озброєні співробітники ФСБ, незабаром був відпущений на волю, а кримінальну справу проти громадянина РФ не заводили.

[ + – ] ФСБ затримала громадянина Росії за донати фонду "Повернися живим"

Нагадаємо, раніше співробітники ФСБ затримали жителя Якутська, який, за даними правоохоронців, планував воювати у складі легіону "Свобода Росії" проти регулярної армії РФ. Громадянина, якому загрожує до 15 років ув'язнення, затримали перед його від'їздом в Україну.

Також повідомлялося, що ФСБ відзвітувала про нейтралізацію ісламістів, які діяли в російському Ростові-на-Дону нібито за вказівкою спецслужб України.