От поддержки Трампа до помощи Украине: скандальная американка собирает $100 млн на войну против РФ

Бриттани Кайзер в 2016 году поспособствовала избранию Трампа президентом США. Теперь же собранные ее усилиями средства идут на нужды ВСУ, в том числе на поддержку бойцов через фонд "Вернись живым".

Экс-директор по развитию Cambridge Analytica Бриттани Кайзер, которая была замешана в скандале с продвижением в Facebook президентской кандидатуры Дональда Трампа в 2016 году, теперь помогает собрать более 100 миллионов долларов в криптовалюте военной помощи Украине против России. Об этом пишет издание The Washington Post.

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Бриттани Кайзер стала известна после манипуляций с избирателями во время президентской кампании Дональда Трампа, которые стали возможными благодаря уязвимости в Facebook. В 2018 году сам основатель платформы Марк Цукерберг признал, что Кайзер обнаружила уязвимость в защите соцсети и некорректно воспользовалась личными данными пользователей.

Теперь же экс-директор Cambridge Analytica принимает участие в сборе средств в криптовалюте для Украины, которые были направлены в бюджет страны в качестве военной помощи. Как отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ-сферы Александр Борняков, без участия Кайзер военная помощь Украине не была бы такой, какой она есть сейчас.

"Бриттани стала большим другом, большим другом для меня и для Украины. Мы очень рады, что она у нас есть", — сказал Борняков американским журналистам.

Издание пишет, что благодаря усилиям Кайзер, по оценкам украинских чиновников, в казну страны поступило не менее 100 миллионов долларов, еще десятки миллионов влились в такие НПО, как фонд Come Back Alive (Вернись живым), которая была создана для поддержки бойцов на Донбассе. Эти средства позволили Украине закупить много необходимого для украинских защитников — от медицинских препаратов и продовольствия до бронежилетов.

В своих начинаниях по оказанию помощи Украине Кайзер обратилась к знаменитому футболисту Дэвиду Бэкхему. Она договорилась со звездой мирового футбола о том, чтобы он рекламировал криптовалютные пожертвования на своих аккаунтах в социальных сетях. Также ее усилиями украинское правительство сможет принимать помощь в около 15 различной криптовалюте.

"В Кембридже я не понимала, что то, чем я занималась большую часть времени, не имело никакого этического или морального компаса. Но я всегда была очень активным борцом за права человека. И это самое подходящее дело, какое только можно найти", — заявила Кайзер.

Напомним, 2 июня Министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас заявил, что Турция бесплатно передаст на нужды ВСУ ударный беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Литве. Часть средств пойдет на другую поддержку Украине, в том числе на покупку снарядов для турецких БПЛА.