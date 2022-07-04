Від підтримки Трампа до допомоги Україні: скандальна американка збирає $100 млн на війну проти РФ

Бріттані Кайзер у 2016 році сприяла обранню Трампа президентом США. Наразі ж зібрані її зусиллями кошти йдуть на потреби ЗСУ, зокрема на підтримку бійців через фонд "Повернися живим".

Ексдиректорка з розвитку Cambridge Analytica Бріттані Кайзер, яка була замішана у скандалі з просуванням у Facebook президентської кандидатури Дональда Трампа в 2016 році, тепер допомагає зібрати понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті військової допомоги Україні проти Росії. Про це пише видання The Washington Post.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Бріттані Кайзер стала відома після маніпуляцій з виборцями під час президентської кампанії Дональда Трампа, які стали можливими завдяки вразливості у Facebook. У 2018 році сам засновник платформи Марк Цукерберг визнав, що Кайзер виявила вразливість у захисті соцмережі та некоректно скористалася особистими даними користувачів.

Тепер ексдиректорка Cambridge Analytica бере участь у зборі коштів у криптовалюті для України, які були спрямовані до бюджету країни як військова допомога. Як зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександр Борняков, без участі Кайзер військова допомога Україні не була б такою, якою вона є зараз.

"Бріттані стала великим другом, великим другом для мене та для України. Ми дуже раді, що вона у нас є", — сказав Борняков американським журналістам.

Видання пише, що завдяки зусиллям Кайзер, за оцінками українських чиновників, до скарбниці країни надійшло щонайменше 100 мільйонів доларів, ще десятки мільйонів влилися в такі НПО, як фонд Come Back Alive (Повернися живим), створену для підтримки бійців на Донбасі. Ці кошти дозволили Україні купити багато необхідного для українських захисників — від медичних препаратів і продовольства до бронежилетів.

У своїх починаннях із надання допомоги Україні Кайзер звернулася до знаменитого футболіста Девіда Бекхема. Вона домовилася із зіркою світового футболу про те, щоб він рекламував криптовалютні пожертвування на своїх акаунтах у соціальних мережах. Також її зусиллями український уряд зможе приймати допомогу у приблизно 15 різних криптовалютах.

"У Кембриджі я не розуміла, що те, чим я займалася більшу частину часу, не мало жодного етичного чи морального компасу. Але я завжди була дуже активним борцем за права людини. І це найпридатніша справа, яку тільки можна знайти", — заявила Кайзер.

Нагадаємо, 2 червня Міністр оборони Латвії Арвідас Анушаускас заявив, що Туреччина безкоштовно передасть на потреби ЗСУ ударний безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали гроші у Литві. Частина коштів піде на іншу підтримку Україні, зокрема на купівлю снарядів для турецьких БПЛА.