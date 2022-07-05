МИД Узбекистана обвиняет Афганистан в обстреле своей территории: что известно

По информации узбекской стороны, с подконтрольной талибам территории прилетело пять реактивных снарядов.

Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило об обстреле своей территории реактивными снарядами со стороны Афганистана. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

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"5 июля 2022 года около 16.20 часов на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана", — в частности, заявил МИД.

Как стало известно, при падении снаряды не разорвались, жертв среди местного населения нет. Однако четырем частным домам в пригороде Термеза нанесен незначительный ущерб. Один из снарядов был обнаружен на футбольном поле. Все боеприпасы обезврежены местными саперами.

"В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента", — уточняет МИД.

Директор Центра политических инициатив "Маъно" в Ташкенте Бахтиер Эргашев в комментарии изданию "Вести" рассказал, что такие инциденты уже не вызывают шока у жителей Узбекистана, так в приграничных районах происходят регулярно.

"Они стреляют с 1997-1998 годов, стреляли и два месяца назад. Никакого шока или удивления это не вызывает, так как общество привыкло жить в "прифронтовой" ситуации, а термезцы — и подавно", — объяснил Эргашев.

При этом эксперт отметил, что цели такого обстрела ему неизвестны, однако столь мелкий инцидент даже не будут особо обсуждать в соцсетях.

Напомним, в начале сентября прошлого года Талибан сообщил о полном захвате горного района Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Фокус также рассказывал, как живет страна под контролем талибов. В частности, отношения исламистов с этническими меньшинствами в Афганистане сразу перешли в фазу открытого конфликта.

В начале этого года СМИ информировали, что Талибан создает в Афганистане "великую армию" из войск старого режима.