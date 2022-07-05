МЗС Узбекистану звинувачує Афганістан в обстрілі своєї території: що відомо

За інформацією узбецької сторони, із підконтрольної талібам території прилетіло п'ять реактивних снарядів.

Міністерство закордонних справ Узбекистану повідомило про обстріл своєї території реактивними снарядами Афганістану. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті зовнішньополітичного відомства.

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"5 липня 2022 року близько 16:20 на прикордонній території Узбекистану відзначено падіння п'яти реактивних снарядів, які, ймовірно, перелетіли з території Афганістану", — зокрема, заявило МЗС.

Як стало відомо, під час падіння снаряди не розірвалися, жертв серед місцевого населення немає. Проте чотирьом приватним будинкам у передмісті Термеза завдано незначної шкоди. Один зі снарядів виявлений на футбольному полі. Всі боєприпаси знешкоджені місцевими саперами.

"Наразі компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту", — уточнює МЗС.

Директор Центру політичних ініціатив "Маъно" у Ташкенті Бахтієр Ергашев у коментарі виданню "Вести" розповів, що такі інциденти вже не викликають шоку в жителів Узбекистану, адже у прикордонних районах відбуваються регулярно.

"Вони стріляють з 1997-1998 років, стріляли й два місяці тому. Жодного шоку чи подиву це не викликає, тому що суспільство звикло жити в "прифронтовій" ситуації, а термезці — і поготів", — пояснив Ергашев.

Водночас експерт зазначив, що цілі такого обстрілу йому невідомі, проте такий дрібний інцидент навіть особливо не обговорюватимуть у соцмережах.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року Талібан повідомив про повне захоплення гірського району Панджшер і припинення війни в Афганістані.

Фокус також розповідав, як живе країна під контролем талібів. Зокрема, стосунки ісламістів з етнічними меншинами в Афганістані одразу перейшли у фазу відкритого конфлікту.

На початку цього року ЗМІ інформували, що Талібан створює в Афганістані "велику армію" із військ старого режиму.