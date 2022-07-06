В РФ приостановил работу крупнейший производитель вторичного свинца "Фрегат", — росСМИ

Еще несколько предприятий-гигантов, производящих продукцию для оборонной промышленности, также рискуют закрыться или уйти на "внеплановый ремонт".

В России остановил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца "Фрегат". Об этом пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на свои осведомленные источники.

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По данным журналистов, завод-гигант "Фрегат" остановил свою работу из-за того, что Министерство промышленности и торговли РФ не выдало предприятию лицензию на экспорт свинца, необходимого для оборонной промышленности, для а внутренний спрос на эту продукцию крайне низкий. Более того, как пишет "Коммерсант", по тем же причинам могут закрыться другие подобные производства.

"Фрегат" выпускает около 25% объема всего производства свинца в России — около 40 тысяч тонн свинца и сплавов в год. С начала 2022 года завод выпустил около 17,5 тыс. тонн, а лицензия на экспорт от Минпромторга выдается с 15 мая по 15 ноября. Осведомленные источники утверждают, что профильное министерство с помощью лицензирования хотело победить кустарных переработчиков старых свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ, сырье для производства вторичного свинца — ред.), однако его требования к поставщикам носили избыточный характер.

Ситуация с российским свинцом также усложнилось после ужесточения санкций против РФ, поскольку европейский рынок был закрыт для производителей из страны-агрессора. Помимо этого, с 10 июля поставки продукции в ЕС будет под запретом из-за вступления в силу пятого пакета ограничений, утвержденного Евросоюзом.

Завод "Фрегат" утверждает, что работа была остановлена всего на месяц, в течение которого предприятие изучит ситуацию с лицензированием и займется поиском новых рынков сбыта. На сегодняшний день в компании работают 227 сотрудников, которым планируют выплачивать 2/3 должностного оклада.

Издание напоминает, что в РФ несколько десятков заводов выпускают свинец, а среди заводов-гигантов, кроме "Фрегата", также есть "Рязцветмет", "Экорусметалл", "Агроприбор" и УГМК. В общении с журналистами инсайдеры рассказали, что часть предприятий на грани полной остановки, а некоторым пришлось уйти на внеплановый ремонт.

[ + – ] Крупнейший в России производитель свинца "Фрегат" сстановил работу

Напомним, в начале июля появилась информация о том, что Евросоюз хочет запретить операции с российским золотом.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как Центробанк РФ усиливает контроль над банками в условиях международных санкций.