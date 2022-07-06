У РФ призупинив роботу найбільший виробник вторинного свинцю "Фрегат", — росЗМІ

Ще кілька підприємств-гігантів, які виробляють продукцію для оборонної промисловості, також ризикують закритися чи піти на "позаплановий ремонт".

У Росії зупинив роботу найбільший завод із виробництва вторинного свинцю "Фрегат". Про це пише видання "Комерсант", посилаючись на свої обізнані джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними журналістів, завод-гігант "Фрегат" зупинив свою роботу через те, що Міністерство промисловості й торгівлі РФ не видало підприємству ліцензію на експорт свинцю, необхідного для оборонної промисловості, а внутрішній попит на цю продукцію вкрай низький. Крім того, як пише "Комерсант", через ті самі причини можуть закритися інші подібні виробництва.

"Фрегат" випускає близько 25% обсягу всього виробництва свинцю в Росії — близько 40 тисяч тонн свинцю та сплавів на рік. Із початку 2022 року завод випустив близько 17,5 тис. тонн, а ліцензія на експорт від Мінпромторгу видається з 15 травня до 15 листопада. Поінформовані джерела стверджують, що профільне міністерство за допомогою ліцензування хотіло перемогти кустарних переробників старих свинцево-кислотних акумуляторів (ОСКАБ, сировина для виробництва вторинного свинцю — ред.), проте його вимоги до постачальників мали надмірний характер.

Ситуація з російським свинцем також ускладнилася після посилення санкцій проти РФ, оскільки європейський ринок було закрито для виробників із країни-агресора. Крім цього, з 10 липня постачання продукції в ЄС буде під забороною через набуття чинності п'ятим пакетом обмежень, затвердженим Євросоюзом.

Завод "Фрегат" стверджує, що роботу було зупинено лише на місяць, протягом якого підприємство вивчить ситуацію з ліцензуванням і займеться пошуком нових ринків збуту. На сьогодні в компанії працюють 227 співробітників, яким планують виплачувати 2/3 посадового окладу.

Видання нагадує, що в РФ кілька десятків заводів випускають свинець, а серед заводів-гігантів, крім "Фрегата", також є "Рязцветмет", "Екорусметал", "Агроприлад" і УГМК. У спілкуванні з журналістами інсайдери розповіли, що частина підприємств на межі повної зупинки, а деяким довелося піти на позаплановий ремонт.

[ + – ] Найбільший у Росії виробник свинцю "Фрегат" налагодив роботу

Нагадаємо, на початку липня з'явилася інформація про те, що Євросоюз хоче заборонити операції з російським золотом.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як Центробанк РФ посилює контроль над банками в умовах міжнародних санкцій.