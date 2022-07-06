В США во время сильного шторма позеленело небо (фото)

Метеорологи рассказали, что необычный цвет неба был вызван красноватым излучением света заходящего солнца, реагирующим на голубые капли воды внутри грозовых туч. Такое явление также является предупреждением перед большим градом.

В американском штате Южная Дакота во время сильного шторма небо стало зеленого оттенка. Это произошло, когда буря приблизилась к городу Су-Фолс, там были сильные порывы ветра и дождь. Об этом сообщает издание Newsweek.

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В национальной метеорологической службе США заявили, что суровая погода была частью шторма Деречо. Ветер достигал 159 км в час в некоторых районах Южной Дакоты. А после этого пользователи сети начали публиковать фотографии зеленого неба и зловещих грозовых туч. В Twitter некоторые отмечали, что никогда подобного не видели, а кто-то просто любовался необычным зрелищем.

Метеоролог Кори Мартин рассказал, что непривычный цвет неба был вызван красноватым излучением света заходящего солнца, реагирующим на голубые капли воды внутри грозовых туч.

"Грозы обычно случаются ближе к вечеру, когда небо приобретает легкий красноватый оттенок. Когда угол наклона солнца медленно начинает приближаться к горизонту, частицы в грозовых облаках значительной глубины и содержания воды будут в основном рассеивать синий свет. Когда красноватый свет, рассеянный атмосферой, освещает голубые капли воды/льда в облаке, они светятся зеленым", — сказал он.

Мартин добавил, что для достижения такого цвета в облаке требуется огромное количество воды, что обычно означает наличие значительного количества льда. Таким образом это явление является предупреждающим перед большим градом.

Напомним, 5 июля из-за мощного ливня Львов ушел под воду. Кроме того, в результате непогоды более 20 крыш домов в городе были повреждены.

Ранее, 9 мая Фокус писал, что в китайском городе Чжоушань кроваво-красное небо напугало жителей. Сотрудники Метеорологического бюро города рассказали, что причиной стало преломление и рассеяние света от корабельных огней в порту.