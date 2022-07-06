У США під час сильного шторму позеленіло небо (фото)

Метеорологи розповіли, що незвичайний колір неба спричинений червонуватим випромінюванням світла сонця, що реагує на блакитні краплі води всередині грозових хмар. Таке явище є також попередженням перед великим градом.

В американському штаті Південна Дакота під час сильного шторму небо стало зеленим. Це сталося, коли буря наблизилася до міста Су-Фолс, там були сильні пориви вітру та дощ. Про це повідомляє видання Newsweek.

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У національній метеорологічній службі США заявили, що сувора погода була частиною шторму Деречо. Вітер досягав 159 км на годину в деяких районах Південної Дакоти. А після цього користувачі мережі почали публікувати фотографії зеленого неба та зловісних грозових хмар. У Twitter деякі зазначали, що ніколи такого не бачили, а хтось просто милувався незвичайним видовищем.

Метеоролог Корі Мартін розповів, що незвичний колір неба спричинений червонуватим випромінюванням світла сонця, що реагує на блакитні краплі води всередині грозових хмар.

"Грози зазвичай трапляються ближче до вечора, коли небо набуває легкого червоного відтінку. Коли кут нахилу сонця повільно починає наближатися до горизонту, частки в грозових хмарах значної глибини і вмісту води будуть здебільшого розсіювати синє світло. Коли червоне світло, розсіяне атмосферою, освітлює краплі води/льоду у хмарі, вони світяться зеленим", — сказав він.

Мартін додав, що для досягнення такого кольору у хмарі потрібна величезна кількість води, що зазвичай означає наявність значної кількості льоду. Так, це явище є попереджувальним перед великим градом.

Нагадаємо, 5 липня через потужну зливу Львів пішов під воду. Крім того, внаслідок негоди понад 20 дахів будинків у місті пошкоджені.

Раніше, 9 травня, Фокус писав, що в китайському місті Чжоушань криваво-червоне небо налякало жителів. Співробітники Метеорологічного бюро міста розповіли, що причиною стало заломлення та розсіювання світла від корабельних вогнів у порту.